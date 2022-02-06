Чикаго Файр домовився з Ліоном про трансфер Шакірі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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Перехід обійдеться американському клубу в 7 млн євро. Гравець вже погодив особисті умови контракту. За свою кар'єру Джердан встиг пограти за Базель, Баварію, Інтер, Сток Сіті та Ліверпуль.

Додамо, що Шакірі приєднався до Ліона влітку 2021 року, зіграв за "ткачів" у 16 матчах, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

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