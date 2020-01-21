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Шакірі залишається у Ліверпулі, – журналіст

16:46 270 Читать на русском
Шакірі залишається у Ліверпулі, – журналіст
Джердан Шакірі / Фото з відкритих джерел

Вінгер збірної Швейцарії Джердан Шакірі матиме ще півроку, аби відвоювати собі місце у складі Ліверпуля.

Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі не покине мерсисайдців взимку, повідомляє англійський журналіст Джеймс Пірс у своєму Твіттері.

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Керівництво "червоних" не хоче віддавати 28-річного вінгера в оренду, тому вже відмовило двом кандидатам на швейцарця – італійській Ромі та іспанській Севільї. Тріумфатори останнього розіграшу Ліги чемпіонів воліють виставити свого гравця на трансфер влітку і виторгувати за нього 30 млн євро.

Нагадаємо, Шакірі катастрофічно бракує ігрової практики – у поточному сезоні він зіграв за Ліверпуль лише 10 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Його контракт з "червоними" розрахований до літа 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 22 млн євро.

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