"Я хотів залишити Ліверпуль якнайшвидше. Але мені не дозволили, клуб мене не відпустив. Для мене важливо те, що я пішов. Також були пропозиції з Іспанії та Італії.

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Не можна говорити, що я втратив рік, Юрген Клопп знайшов для мене новий виклик. Я спілкувався з ним по телефону перед цим. Коли час прийшов, він написав мені. Він побажав мені успіху і сказав, що я хороший гравець і хороша людина. У нас ніколи не було проблем, у нас були дуже хороші відносини. Але я потребував нового виклику, це нормально в футболі", – цитує Шакірі Watson.

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