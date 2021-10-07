Шакірі: Я хотів покинути Ліверпуль якнайшвидше, але мені не дозволили
Півзахисник Ліона Джердан Шакірі пригадав своє прощання з Ліверпулем.
"Я хотів залишити Ліверпуль якнайшвидше. Але мені не дозволили, клуб мене не відпустив. Для мене важливо те, що я пішов. Також були пропозиції з Іспанії та Італії.
"Клопп був готовий йти до кінця", – Клаван пригадав сутичку тренера Ліверпуля з одним із лідерів команди
Не можна говорити, що я втратив рік, Юрген Клопп знайшов для мене новий виклик. Я спілкувався з ним по телефону перед цим. Коли час прийшов, він написав мені. Він побажав мені успіху і сказав, що я хороший гравець і хороша людина. У нас ніколи не було проблем, у нас були дуже хороші відносини. Але я потребував нового виклику, це нормально в футболі", – цитує Шакірі Watson.
Нагадаємо, влітку Ліверпуль продав Джердана Ліону за 6 млн євро.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021