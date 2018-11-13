Шакірі вважає, що Клопп вчинив правильно, не взявши його в Сербію на матч з Црвеною Звездою

Півзахисник Ліверпуля Джердан Шакірі розповів, що з розумінням прийняв рішення головного тренера Юргена Клоппа не брати його на виїзний матч Ліги чемпіонів з Црвеною Звездою.

"Тренер хотів зосередитися на футболі, тому що кожен знає, які у мене відносини з Сербією. Там дуже спекотна атмосфера, і було краще залишити мене вдома і думати лише про футбол.

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Коли я бував там, кожен показував на мене пальцем. Я був в оптимальній формі, але залишився вдома і тренувався з деякими іншими футболістами. Я хотів добре зіграти в неділю (з Фулхемом. – прим. Футбол 24) і думаю, що у мене вийшло", – цитує Шакірі Evening Standard.

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