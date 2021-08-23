Ліон домовився з Ліверпулем про повноцінний трансфер Джердана Шакірі, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Клопп оцінив можливість переходу Холанда у Ліверпуль

29-річний швейцарець залишив свій підпис на контракті, який розрахований до літа 2024-го. Мерсисайдці отримали за свого хавбека 6 млн євро, та можуть розраховувати ще на 5 млн у вигляді бонусів.

У 2018-му Ліверпуль придбав Джердана у Сток Сіті за близько 15 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Шакірі провів 14 матчів, в яких відзначився двома асистами.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду