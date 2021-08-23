Шакірі офіційно став гравцем Ліона
19:58 - Читать на русском
Швейцарський півзахисник Джердан Шакірі продовжить кар'єру у Лізі 1.
Ліон домовився з Ліверпулем про повноцінний трансфер Джердана Шакірі, повідомляє офіційний сайт французького клубу.
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29-річний швейцарець залишив свій підпис на контракті, який розрахований до літа 2024-го. Мерсисайдці отримали за свого хавбека 6 млн євро, та можуть розраховувати ще на 5 млн у вигляді бонусів.
У 2018-му Ліверпуль придбав Джердана у Сток Сіті за близько 15 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Шакірі провів 14 матчів, в яких відзначився двома асистами.
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