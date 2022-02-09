Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер швейцарця у Чикаго Файр. Контракт розрахований на 3 роки, а ціна переходу склала 7 млн євро – рекорд для американського клубу.

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Ліон лише влітку придбав Шакірі у Ліверпуля за 6 млн євро. Півзахисник провів за "ткачів" 16 матчів, в яких оформив 2 голи та 3 асисти. Джердан сам ініціював свій переїзд в МЛС. Одна з головних причин – хороша зарплатня, яку запропонував Чикаго.

Нагадаємо, раніше 30-річний хавбек виступав за Базель, Баварію, Інтер, Сток Сіті та Ліверпуль.

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