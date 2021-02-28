Контракт Шакірі з Ліверпулем розрахований до 2023-го року, але 29-річний вінгер запланував відхід з клубу вже цього літа, стверджує Football Insider.

Джеррард може очолити Ліверпуль після Клоппа

За інформацією джерела, Джердан незадоволений своїм становищем у колективі. Зокрема, швейцарець бажає отримувати стабільну ігрову практику. Сам Ліверпуль готовий попрощатись з гравцем, якщо за нього віддадуть близько 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Джердан Шакірі не є гравцем основи мерсисайдців. Він взяв участь у 17 поєдинках (в середньому проводив 40 хвилин на полі). Ба більше, його результативність не вражає – лише 1 гол та 4 асисти.

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