Шакірі може не поїхати з Ліверпулем в Сербію на матч проти Црвени Звезди через політичні погляди

Хавбек Ліверпуля Джердан Шакірі може не допомогти своїй команді у матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп сумнівається, чи варто включати в заявку на гру 4-го туру ЛЧ Джердана Шакірі, повідомляє видання The Times.

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Німецький фахівець побоюється, що присутність хавбека в складі мерсисайдців може спровокувати сербських уболівальників і стати причиною заворушень на трибунах.

Нагадаємо, Шакірі народився у місті Гнілане, що знаходиться на території Косово, незалежність якого не була визнана Сербією в 2008 році. На ЧС-2018 хавбек забив у ворота збірної Сербії та спровокував вболівальників суперника, зобразивши руками орла – символ Албанії.

Матч Црвена Звезда – Ліверпуль відбудеться 6 листопада, початок о 19:55.