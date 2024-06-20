Шакірі – єдиний гравець, який забивав на трьох останніх чемпіонатах світу та трьох останніх чемпіонатах Європи. Грандіозне досягнення. Звичайно, не настільки грандіозне, як в Роналду – португалець кладе голи на кожному великому турнірі з Євро-2004. Але поки Кріш не відзначився на Євро-2024, Джердан зберігає унікальний статус.

Особливого шарму додають голи швейцарця. Щоразу неземна краса.

ЧС-2014. Груповий етап, 3 тур. Гондурас – Швейцарія – 0:3

Шакірі оформив хет-трик проти Гондурасу. Пані та панове, перший гол на шостій хвилині.

️ El gol de Shaqiri ya es el solsticio de verano de toda una generación. Desde este hat-trick a Honduras en 2014, el suizo ha anotado en todos los siguientes grandes torneos europeos y mundiales: 2016, 2018, 2020, 2022 y 2024.

pic.twitter.com/abMQthSkr0 — Cascarino (@cascarinos_) June 19, 2024

Євро-2016. 1/8 фіналу. Швейцарія – Польща – 1:1

Швейцарія горіла полякам, але на 82 хвилині Джердан стильно перевів гру в овертайми.

ЧС-2018. Груповий етап, 2 тур. Сербія – Швейцарія – 1:2

Не так красиво (всього лиш втік у контру з центра поля), однак дуже епічно. В останню мить вирвав перемогу над Сербією, яка зіпсувала життя його народу, і разом з Джакою показав албанського орла.

Naces en una familia albanokosovar que se ve obligada a exiliarse a Suiza por el conflicto con Serbia. Años más tarde, le marcas un gol a Serbia y lo celebras con el águila de la bandera albanesa.



Con ustedes, Xherdan Shaqiri. pic.twitter.com/mi6HZRGRzB — Julen Berrueta (@idazten) June 20, 2024

Євро-2020. Груповий етап, 3 тур. Швейцарія – Туреччина – 3:1

Оформив дубль проти Туреччини, чим допоміг Швейцарії вийти в плей-офф. Там збірна вибила Францію і майже вибила Іспанію з голом Джердана.

EURO 2020'de biz de nasibimizi almıştık Shaqiri'nin şahane turnuva gollerinden! ️pic.twitter.com/IkwOjod4f7 https://t.co/fStk0g3nuO — Premier Lig Turkiye (@PremierTurkiye) June 19, 2024

ЧС-2022. Груповий етап, 3 тур. Сербія – Швейцарія – 2:3

Знову Мундіаль, знову Сербія, знову гол Шакірі та перемога Швейцарії.

Євро-2024. Груповий етап, 2 тур. Шотландія – Швейцарія – 1:1

Шакірі вже в МЛС і навіть там не виблискує. Але приїхав на великий турнір і створив новий шедевр.

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