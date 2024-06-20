Шакірі – унікальний бомбардир ЧС і Євро. Бомбічні голи Джердана загнали в тінь навіть Роналду
Зірка збірної Швейцарії Джердан Шакірі продовжує сяяти на першостях Європи та світу. Милуємося витворами мистецтва.
Шакірі – єдиний гравець, який забивав на трьох останніх чемпіонатах світу та трьох останніх чемпіонатах Європи. Грандіозне досягнення. Звичайно, не настільки грандіозне, як в Роналду – португалець кладе голи на кожному великому турнірі з Євро-2004. Але поки Кріш не відзначився на Євро-2024, Джердан зберігає унікальний статус.
Особливого шарму додають голи швейцарця. Щоразу неземна краса.
ЧС-2014. Груповий етап, 3 тур. Гондурас – Швейцарія – 0:3
Шакірі оформив хет-трик проти Гондурасу. Пані та панове, перший гол на шостій хвилині.
Євро-2016. 1/8 фіналу. Швейцарія – Польща – 1:1
Швейцарія горіла полякам, але на 82 хвилині Джердан стильно перевів гру в овертайми.
ЧС-2018. Груповий етап, 2 тур. Сербія – Швейцарія – 1:2
Не так красиво (всього лиш втік у контру з центра поля), однак дуже епічно. В останню мить вирвав перемогу над Сербією, яка зіпсувала життя його народу, і разом з Джакою показав албанського орла.
Євро-2020. Груповий етап, 3 тур. Швейцарія – Туреччина – 3:1
Оформив дубль проти Туреччини, чим допоміг Швейцарії вийти в плей-офф. Там збірна вибила Францію і майже вибила Іспанію з голом Джердана.
ЧС-2022. Груповий етап, 3 тур. Сербія – Швейцарія – 2:3
Знову Мундіаль, знову Сербія, знову гол Шакірі та перемога Швейцарії.
Євро-2024. Груповий етап, 2 тур. Шотландія – Швейцарія – 1:1
Шакірі вже в МЛС і навіть там не виблискує. Але приїхав на великий турнір і створив новий шедевр.
Герой дня: капітана Бундестім принижували етнічним походженням – дід на шахті, мама-кухарка, а він чужий серед своїх