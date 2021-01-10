"Гірники" не планують так просто відпускати одну зі своїх зірок.

Донецький Шахтар намагається домовитися про новий контракт зі своїм футболістом.

Агент Дентінью пролив світло на можливий відхід бразильця з Шахтаря

Бразильський журналіст Хорхе Нікола на своєму YouTube-каналі повідомив, що чемпіон України запропонував Дентінью пролонгувати угоду з клубом. Окрім того, донецький клуб повідомив гравцеві, що не відпустить його вільним агентом до закінчення контракту.

Як відомо, Дентінью предметно цікавився Корінтіанс, який, як і більшість бразильських клубів, не збирався платити серйозну суму за футболіста. Тепер "тімао" втратили інтерес до гравця Шахтаря, адже не можуть викласти за футболіста кругленьку суму і не хочуть чекати закінчення його контракту. До слова, угода бразильця з Шахтарем спливає влітку 2021-го – тобто з січня він може офіційно домовлятися з іншими клубами.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з липня 2011 року, перейшовши до табору "гірників" з бразильського Корінтіанса за 7,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "помаранчево-чорних" вісім поєдинків, в яких забив три голи. Transfermarkt оцінює гравця у 1 млн євро.

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