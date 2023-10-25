"Україна дуже страждає від війни, але українці більш згуртовані, ніж будь-коли. Це дуже велика нервова напруга – в таких умовах тренувати Шахтар, тому що це означає жити день у день із цими сиренами, сигналізаціями, вибухами, жити у підвалах…

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Водночас ти маєш бути успішним у спорті, бо такий клуб, як Шахтар, змушує тебе. Хочу підкреслити – це велика заслуга, що ми змогли думати про те, як змагатися із такими великими командами, як Реал Мадрид або Лейпциг, і водночас фактично виживати.

В основному складі Барселони на цей матч не вистачає восьми гравців, тож тут усе збалансовано. Шахтарю втрачати нічого – це велика сцена, щоб показати хороший футбол. Барса завжди залишається Барсою, й вони є фаворитами. Шахтар має "зброю" – драйв та енергію, бо вони знають, за кого грають, це видно. Це є додатковою мотивацією. В них багато талантів", – цитує Йовічевіча Cadena Ser.

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