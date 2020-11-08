"Ситуація в стані "біло-синіх" складна. Всі ми бачили, як з подібною проблемою трохи раніше зіткнувся Шахтар. Не виключено, що саме це негативно вплинуло на гру "гірників" з Борусією. Але Шахтар вже відходить від удару пандемії, а ось Динамо його тільки належить витримати.

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Всі будуть обережними. Однак "гірникам" втрачати нічого. Команді Каштру нічого не залишається, як діяти агресивно, намагатися вести гру. Динамо влаштує і нічия, а значить збереження комфортного відриву від Шахтаря в чотири очки. Думаю, наші гранди вийдуть вирішувати різні завдання.

Поразка може стати для наставника "гірників" фатальною. У таких випадках клуби зазвичай змінюють тренерів. Шахтар не може собі дозволити надати коучу багато часу на будівництво команди. Тут важливо не стільки те, що Шахтар програв з рахунком 0:6 в матчі Ліги чемпіонів, а те, наскільки футболісти довіряють своєму тренеру. Якщо між ними пропала хімія, то краще розійтися... Подивимося, як "гірники" зможуть переломати несприятливу для себе ситуацію", – цитує Євгена Левченка Команда 1.

Нагадаємо, матч між Динамо та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок Класичного о 17:00.

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