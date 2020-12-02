"Ми все-таки сподівалися, що Шахтар зіграє достойно. Достойно – це означає не програти. Але те, що Шахтар вдруге обіграє Реал та й ще з рахунком 2:0 – ми навіть і не думали про це. Звичайно ми переживали, але думали, що у Шахтаря вийде зіграти гідно. І це у команди Каштру вийшло.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Я звернув увагу, що коли атакували "гірники" і були зіткнення з гравцями Реала, то мадридці відразу бігли до суддів. Тут йдеться про емоційний стан команди. А гравці Шахтаря не підходили до суддів і не сперечалися. Сьогодні найважливішим моментом було те, що Шахтарю вдалося вийти з психологічної ями", – цитує Морозова сайт ТК Футбол.

Зауважимо, у групі В неймовірно закручена інтрига, а тому путівки в плей-офф ЛЧ будуть розігруватись в останньому турі. Наразі лідирує Борусія М з 8 очками, Шахтар йде другим (7 пунктів), третій – Реал (7), Інтер розташовується на дні (5).

Дежавю! Шахтар вдруге прибив Реал і має хороші шанси на плей-офф Ліги чемпіонів