"Ситуація у Шахтарі дуже складна. Навіть непрямі ознаки вказують на те, що клуб може припинити існування. Вплив на бізнес власника Шахтаря після цієї війни буде дуже негативний. І все залежатиме від персональних "хотілок" Ахметова.

Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем, – ЗМІ

У Шахтарі зараз немає ніякого тренувального процесу. Невідомо, чи українські гравці тренуються особисто чи не тренуються взагалі. Юніори Шахтаря перебувають у Хорватії, і там також немає системного підходу у ситуації, що склалась – що вони будуть працювати з якимось клубом, це буде якась оренда чи домовленість і потім вони повернуться в нормальному тонусі в Україну.

Немає роботи і у першій команді, оскільки Де Дзербі розірвав контракт з Шахтарем. Разом з ним покинув донеччан і тренерський штаб. Наразі клуб намагається домовитись про оренди з правом викупу для своїх легіонерів. Шахтар намагається витягнути всі ті активи, які вклав у цей проект.

Своєю чергою директор "гірників" з системного розвитку та комунікацій Юрій Свиридов заперечив, що клуб нібито розформовується: "Це абсолютна маячня. Шахтар був, є і буде. Але сьогодні про майбутнє ми говоримо лише в контексті всієї країни: спочатку – перемога у війні, тільки потім – футбол як ознака мирного життя", – повідомив Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після першої половини сезону Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йшов першим, на два пункти випереджаючи Динамо.

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