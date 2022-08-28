Селтік переграв Данді Юнайтед з рахунком 9:0 в 5 турі шотландської Прем'єр-ліги.

Шотландія, Прем'єр-ліга, 5 тур

Данді Юнайтед – Селтік – 0:9

Голи: Фурухаші, 15,40, 45+2, Жота, 45+6, Абада, 50, 59, 77, Юрановіч, 55, Старфельт, 81

Селтік на виїзді розгромив Данді Юнайтед. 4 голи влетіли ще до перерви – хет-трик оформив японський форвард Фурухаші, ще один м'яч записав на себе Жота.

У другому таймі побиття продовжилося. Тепер вже ізраїльтянин Абада відзначився хет-триком, а Юрановіч і Старфельт забили по голу після стандартів.

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9:0 – як Ліверпуль у суботу з Борнмутом. Селтік лідирує в чемпіонаті Шотландії зі 100-відсотковими показниками. З новим тренером Анге Пастекоглу команда демонструє яскравий і ефективний футбол.

Селтік зіграє з Шахтарем на груповому етапі Ліги чемпіонів. Суперники зустрінуться в другому та п'ятому турах.