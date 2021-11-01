"Чи потрібно Шахтарю відпустити Дентінью в інший клуб? Щодо Дентінью, то це теж провідний гравець і він теж досвідчений футболіст. Він давно в команді. Так, такі гравці згодяться команді.

Дентінью з екс-зіркою Шахтаря "натякнув" на місце продовження кар'єри

Але я не думаю, що Дентінью влаштує грати через матч-два. Я думаю, у Шахтарі однаково курс на омолодження команди є. У Шахтарі дуже багато перспективних футболістів, які сидять на заміні, але в них дуже велике майбутнє.

Тому, звісно, Шахтарю потрібно продавати вже таких футболістів, як Дентінью. І це стосується не тільки Дентінью. Не називатиму прізвищ, але, думаю, що Шахтарю потрібно рухатися вперед. Мені здається, Дентінью потрібно йти вже цієї зими", – заявив Воробей у коментарі Metaratings.

Нагадаємо, що бразильський легіонер захищає кольори Шахтаря з літа 2011 року з перервою на оренду в Бешикташі. Контракт Дентінью з "гірниками", за однією з версій, чинний до 8 листопада.

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