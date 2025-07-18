"Потрібно враховувати, що в команду прийшов новий тренер, до якого гравці тільки пристосовуються. Триває знайомство наставника з підопічними, відбуваються різні поєднання на полі. І не варто забувати, що гра-відповідь відбувалася на штучному покритті, до якого також необхідно звикати. Плюс рахунок першого поєдинку дозволив наставнику експериментувати в другому матчі.

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Що відзначив для себе у грі Шахтаря? Нові вимоги, схематичне розташування за принципом Барселони – 4-3-3. Переміщення, вривання, звільнення флангів, високий пресинг у середній зоні. Але, щоб усе це довести до автоматизму, потрібен час. Проте зараз видно, що фізично команда готова краще, ніж торік на цей період часу. Видно, що Туран не дає підопічним спуску, тримає всіх у тонусі, для нього немає авторитетів. А з огляду на те, що всі хочуть грати, то футболісти щосили доводитимуть свою спроможність перед наставником.

Хто з "гірників" запам'ятався найбільше? Непогано виглядав Очеретько, у першому таймі сподобався Азаров, який часто підключався до атак і встигав в оборону. Завжди на своєму місці був Траоре, щоправда, до нього не завжди доходили м'ячі. Багато хто зіграв на своєму високому рівні, той же Бондаренко, Бондар.

Щодо дуелі з Бешикташем... Зустрінуться дві приблизно рівні команди. Тут буде важливо, хто в якому стані підійде до цих поєдинків. Там ціна однієї помилки може бути катастрофічною. З боку турецької преси буде підвищена увага. Ажіотаж навколо цих матчів, на мій погляд, буде божевільний.

У Шахтаря мотивація буде зашкалювати, адже минулого сезону "гірники" явно не виблискували. До того ж необхідно набирати очки в скарбничку коефіцієнтів для України. Шахтарю потрібно реабілітуватися перед уболівальниками, причому, у всіх турнірах. І потенціал для цього в команди є", – сказав Кривенцов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, для Бешикташа поєдинок з Шахтарем стане першим офіційним після літньої паузи. Матчі відбудуться 24-го і 31-го липня. Першу гру "гірники" проведуть у гостях в Стамбулі.

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