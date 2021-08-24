"По-перше, вітаю команду з перемогою над Чорноморцем. Багато молодих, багато нових гравців. Радію, що футбол повернувся до Одеси, до міста, яке живе футболом, що вболівальники на стадіоні – це дуже приємно. Найголовнішим було виграти. Тепер у середу на нас чекає фінал з Монако. Деякі футболісти відпочили, це добре, а зараз починається підготовка до Монако.

Шахтар – Монако: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Щиро дякую нашим фанатам в Одесі! Підтримка завжди є дуже приємною. Хочу запросити всіх уболівальників Шахтаря, України, одного й другого Металіста підтримати в середу нашу команду. Нам потрібна ця перемога, щоб підвищити футбольний імідж України, імідж Шахтаря, щоб Ліга чемпіонів знов приїхала до України", – заявив Срна у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, матч Шахтар – Монако відбудеться 25 серпня, початок о 22:00. Гостьову зустріч "гірники" виграли з рахунком 1:0.

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