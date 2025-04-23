Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик поділився очікуваннями від півфінального матчу Кубка України з футболу між Поліссям та Шахтарем.

"Мені здається, Шахтарю Полісся вже сниться. Але Шахтар – це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази, нічого не говорить.

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Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: Шахтар – дуже сильна команда", – цитує Усика прес-служба Полісся.

Варто зазначити, що Олександр Усик є футболістом житомирського клубу, проте ще не виходив на поле в офіційних іграх.

Півфінальна зустріч Кубка України між командами, очолюваними Імадом Ашуром та Маріно Пушиіем, запланована на завтра, 23 квітня, у Житомирі.

Додамо, що Полісся не програвало донецькому Шахтарю з 2023 року.

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