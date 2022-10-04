У 9 турі чемпіонату Шотландії Селтік здолав Мазервел з рахунком 2:1, проте правий захисник червоно-жовтих звернув увагу на вразливість чинного чемпіона Шотландії.

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"Наш воротар вміє грати ногами, і це дуже допомагає. Ми можемо покладатися на нього, він - наша додаткова опція. Я постійно дивлюся, як гравці Реала віддають передачі на свого воротаря і розумію, як добре, що й у нас є така можливість. Якби ми в матчі з Селтіком частіше задіяли нашого воротаря, це втомило б суперника. Вони пресингують і пресингують, але гравці Селтіка теж люди, тому вони не можуть продовжувати пресингувати вічно", - зазначив Макгінн у коментарі Glasgow Times.

Зазначимо, що високий пресинг – невід'ємна риса футболу головного тренера Селтіка Ангелоса Постекоглу. Фан-портал Селтіка The Celtic Bhoys визнає: ближче до кінця матчів продуктивність чинних чемпіонів Шотландії під час пресингу падає, тому що футболістам важко підтримувати високу інтенсивність протягом 90 хвилин.

Нагадаємо, що 14 вересня у Польщі Шахтар та Селтік розіграли нічию 1:1. Шахтар зіграє у Шотландії на полі Селтіка в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ 25 жовтня.

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