"Шахтарю не потрібен жоден гравець, там повний комплект": журналіст ТаТоТаке спростував чутки про трансфери "гірників"

Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився власною інформацією щодо зацікавленості Шахтаря у двох гравцях Бока Хуніорс – Ніколасі Капальдо і Агустіні Абандо.

"Історія дивна, бо в професіональних клубах так не роблять, великі гроші і великі трансфери люблять тишину. Найцікавіше те, що, за моєю інформацією, практично з перших вуст директора академії Шахтаря Хорхе Раффо – він нічого не говорив про цих гравців, це медіапідстава з аргентинського боку. Кому це вигідно? Всім – футболісту, який хоче підписати новий контракт з Бокою, самій Боці, яка хоче показати, що нашими гравцями цікавляться такі серйозні клуби.

Шахтар долучився до онлайн-гри, в якій беруть участь європейські гранди

Взагалі, за моєю інформацією, у шорт-листі Шахтаря зараз немає жодного гравця з грифом "Розшукується". Там повний комплект, ніхто не потрібен. Вважають, що навіть в центрі захисту все окей", – розповів Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, упродовж зимового трансферного вікна Шахтар не придбав жодного новачка, відпустивши деяких власних гравців у оренди.

Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ