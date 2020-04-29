toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Шахтарю не потрібен жоден гравець, там повний комплект": журналіст ТаТоТаке спростував чутки про трансфери "гірників"

29 квітня 11:05 255 Читать на русском
"Шахтарю не потрібен жоден гравець, там повний комплект": журналіст ТаТоТаке спростував чутки про трансфери "гірників"
Луїш Каштру / Сайт Шахтаря

Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський поділився власною інформацією щодо зацікавленості Шахтаря у двох гравцях Бока Хуніорс – Ніколасі Капальдо і Агустіні Абандо.

"Історія дивна, бо в професіональних клубах так не роблять, великі гроші і великі трансфери люблять тишину. Найцікавіше те, що, за моєю інформацією, практично з перших вуст директора академії Шахтаря Хорхе Раффо – він нічого не говорив про цих гравців, це медіапідстава з аргентинського боку. Кому це вигідно? Всім – футболісту, який хоче підписати новий контракт з Бокою, самій Боці, яка хоче показати, що нашими гравцями цікавляться такі серйозні клуби.

Шахтар долучився до онлайн-гри, в якій беруть участь європейські гранди

Взагалі, за моєю інформацією, у шорт-листі Шахтаря зараз немає жодного гравця з грифом "Розшукується". Там повний комплект, ніхто не потрібен. Вважають, що навіть в центрі захисту все окей", – розповів Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, упродовж зимового трансферного вікна Шахтар не придбав жодного новачка, відпустивши деяких власних гравців у оренди.

Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12929
Теги
ТаТоТаке Шахтар Шахтар Бока Хуніорс Бока Хуніорс Трансфери Шахтаря Ніколас Капальдо Ніколас Капальдо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук