"Треба проаналізувати матч і що ми робили не так. Я не можу пояснити, що сталося. Звичайно, ми не хотіли, щоб так вийшло. Хотіли перемогти. Треба аналізувати і йти вперед. Моя заміна в перерві? Це був важливий матч, таке рішення тренера. Він ухвалив рішення. Ми повинні приймати їх, щоб перемагати.

Шахтар – Реал – 0:5 – відео голів і огляд матчу

У Реала дуже кваліфіковані футболісти, це одна з найкращих команд у світі. Треба проаналізувати наші помилки і зіграти з ними ще раз через два тижні. У минулому році ми виграли, але цього разу не вийшло. Це поганий момент для нас. Але ми зафіксуємо це і будемо йти вперед. Дуже важкі матчі у нас, через два тижні будемо готові, щоб змінити ситуацію", – заявив Соломон у коментарі MEGOGO.

Додамо, що після трьох турів Шахтар посідає останню сходинку групи D – "гірники" набрали одне очко, маючи різницю голів 0:7.

Реал знищив Шахтар у Києві, забивши п'ять голів – "гірники" залишились на останньому місці в групі