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"Шахтар виграє завдяки системі": Палкін розкрив головний секрет успіху "гірників"

09:57 - Читать на русском
"Шахтар виграє завдяки системі": Палкін розкрив головний секрет успіху "гірників"
Луїш Каштру та Сергій Палкін / ФК Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про роль тренера у донецькому клубі.

"Ми повинні робити все системно, з певними плануванням, стратегією і філософією. Інвестувати в футболістів – це лише частина, і не найбільша, з того, що має відбуватися у клубі. Ми багато років системно займаємося всіма напрямками роботи: і трансферною політикою, і першою командою, і академією, і всіма іншими департаментами. Все це дає певний результат.

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Сьогодні багато дискусій про роль тренера у клубі. Якщо говорити про наш клуб, я вважаю, тренер – це дуже серйозний елемент всієї системи. Природно, його потрібно підбирати, розуміти, що за особистість, в який футбол він грає і так далі. Але ми виграємо завдяки всій системі роботи в клубі. Коли тренер приходить в наш клуб, він стає частиною системи, і всі допомагають йому, першій команді перемагати, починаючи від президента і закінчуючи рядовим працівником.

Ви самі побачили: Мірча Луческу пішов, ми запросили Паулу Фонсеку. Фонсека виграв сім титулів за три сезони і пішов у Рому, яка заплатила нам компенсацію. Прийшов Луїш Каштру, і ми виграли чемпіонство з великим відривом – рекордним відривом від другого місця. І не можна сказати, що ці тренери приходили з топ-клубів. Це говорить про те, що ми зробили вибір, що вони підходили під нашу систему і філософію", – сказав Палкін у коментарі виданню Новое время.

Нагадаємо, Шахтар достроково став чемпіоном України, випередивши Динамо на 23 очки. А вже сьогодні, 11 серпня, "гірники" в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграють зі швейцарським Базелем. Початок матчу о 22:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Мірча Мірча Луческу Сергій Палкін Паулу Паулу Фонсека Луїш Луїш Каштру
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