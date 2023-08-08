"Гірники" вирішили подякувати своєму вболівальнику, а за сумісництвом близькому родичу Мар'яна Шведа, за мужність та самовідданість.

Шахтар передав чемпіонську медаль Богдану Кушу – двоюрідному брату півзахисника донецької команди Мар'яна Шведа, повідомляє прес-служба "гірників".

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25-річний лейтенант ЗСУ отримав важке поранення в боях під Ізюмом навесні 2022-го та лікується майже півтора року. Нині Богдан відновлюється після двох операцій на руках у Барселоні.

До слова, раніше 1 мільйон 800 тисяч гривень на лікування Кушу передав ще один вболівальник Шахтаря – славнозвісний морпіх з "Азовсталі" Михайло Діанов.

Нагадаємо, Шахтар за підсумками минулого сезону завоював золоті медалі чемпіонату України під керівництвом Ігора Йовічевіча. У поточній першості "гірники" після 2-х турів йдуть п'ятими з 4-ма очками (підопічні ван Леувена здолали Металіст 1925 та розписали нічию з Вересом).

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