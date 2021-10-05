Шахтар може підписати форварда збірної України
Журналіст Ігор Циганик припустив, що "гірники" після травми Лассіни Траоре знову можуть повернутися до покупки Артема Довбика, яким цікавились раніше.
"Це правда, що трансфер Артема Довбика в Шахтар можливий. Наскільки мені відомо, перед придбанням Траоре Срна вже консультувався з Йовічевічем щодо можливої пропозиції по Довбику. Але потім з'явився Лассіна, тому інтерес до нападника СК Дніпро-1 затих.
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Зараз, можливо, цей інтерес відновиться. По-перше, Шахтарю потрібні українці (через ліміт на легіонерів), тому що зараз є лише Степаненко, Матвієнко, Пятов і Марлос. Десь треба шукати українців, тому що хтось повинен виходити на футбольне поле. Якщо, не дай Бог, травмується Степаненко, то довдеться випускати Сікана, Корнієнка, Судакова або Мудрика. А якщо травми будуть у двох українських футболістів? Безперечно, зараз шукати нападника за кордоном, іноземця, особливо маючи Траоре, який все ж відновиться, не найкраща ідея.
Щодо суми в 15 мільйонів. Я не виключаю, що саме така ціна буде стояти для Шахтаря від СК Дніпро-1 за Артема Довбика. Приблизно таку ціну керівництво дніпрян хотіло за Довбика, коли ним цікавилося Динамо", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".
Нагадаємо, Траоре зазнав серйозної травми коліна у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера внаслідок зіткнення із захисником Дюмфрісом. Напередодні його було прооперовано. За найоптимістичнішими прогнозами Лассіна повернеться у гру не раніше, аніж через 7 місяців.
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