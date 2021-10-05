Журналіст Ігор Циганик припустив, що "гірники" після травми Лассіни Траоре знову можуть повернутися до покупки Артема Довбика, яким цікавились раніше.

"Це правда, що трансфер Артема Довбика в Шахтар можливий. Наскільки мені відомо, перед придбанням Траоре Срна вже консультувався з Йовічевічем щодо можливої пропозиції по Довбику. Але потім з'явився Лассіна, тому інтерес до нападника СК Дніпро-1 затих.

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Зараз, можливо, цей інтерес відновиться. По-перше, Шахтарю потрібні українці (через ліміт на легіонерів), тому що зараз є лише Степаненко, Матвієнко, Пятов і Марлос. Десь треба шукати українців, тому що хтось повинен виходити на футбольне поле. Якщо, не дай Бог, травмується Степаненко, то довдеться випускати Сікана, Корнієнка, Судакова або Мудрика. А якщо травми будуть у двох українських футболістів? Безперечно, зараз шукати нападника за кордоном, іноземця, особливо маючи Траоре, який все ж відновиться, не найкраща ідея.

Щодо суми в 15 мільйонів. Я не виключаю, що саме така ціна буде стояти для Шахтаря від СК Дніпро-1 за Артема Довбика. Приблизно таку ціну керівництво дніпрян хотіло за Довбика, коли ним цікавилося Динамо", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Траоре зазнав серйозної травми коліна у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера внаслідок зіткнення із захисником Дюмфрісом. Напередодні його було прооперовано. За найоптимістичнішими прогнозами Лассіна повернеться у гру не раніше, аніж через 7 місяців.

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