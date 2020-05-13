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"Шахтар – гранд, грати тут – привілей": Маркос Антоніо зізнався, що допомогло йому адаптуватися в донецькому клубі

13 травня 20:06 189 Читать на русском
"Шахтар – гранд, грати тут – привілей": Маркос Антоніо зізнався, що допомогло йому адаптуватися в донецькому клубі
Маркос Антоніо / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Маркос Антоніо поділився враженнями від виступів за "помаранчево-чорних".

"Шахтар – гранд. Грати тут – це, безумовно, привілей. У донецькому клубі 14 бразильців, але двоє вже стали українцями (Жуніор Мораєс і Марлос – прим.).

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У мене хороші стосунки з усіма. Завжди добре мати багато співвітчизників у чужому клубі, це дуже полегшує адаптацію", – сказав Маркос у коментарі виданню Bola VIP.

Нагадаємо, 19-річний півзахисник перейшов у донецький клуб з португальського Ешторіла у лютому 2019 року за 3,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "гірників" 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав одну результативну передачу.

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Теги
Шахтар Шахтар Марлос Марлос Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Маркос Антоніо Маркос Антоніо
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