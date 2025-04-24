"На наступний сезон Шахтар розглядає можливість створення другої команди. Планують відродити Шахтар-2 і заявити її в Другу лігу.

Капітан Шахтаря присвятив гол батькові, який загинув у війні з Росією

Тому що у "гірників" перебір футболістів, і щоб не віддавати їх в оренду, молоді обкатуватимуться у дорослому футболі.

Зараз усе прораховують, тому що це додаткові витрати та навантаження на клубний бюджет", – сказав Бурбас в ефірі YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, Шахтар-2 був розформований у 2006 році після організації турніру дублерів, куди клуб й делегував свою команду, яка до цього виступала в Другій та Першій лігах України.

До слова, нині дублі у Другій лізі мають Рух, Полісся, Колос, Олександрія та Ворскла.

Шахтар побореться з Динамо за Кубок України – "гірники" в екстратаймі дотисли Полісся завдяки голу коштовного новачка