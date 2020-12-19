Донецький клуб готовий попрощатися зі своєю зіркою вже у найближче трансферне вікно.

Півзахисник Шахтаря Тайсон може покинути клуб у січні.

Тайсон визнаний найкращим гравцем першої частини УПЛ за версією InStat – повну домінацію Шахтаря оскаржило лише Динамо

Бразильський Інтарнасьйонал хотів би підписати 32-річного гравця вже взимку, але не готовий платити суму відступних, яку вимагають "гірники", повідомляє видання GauchaZH.

Зазначається, що найближчим часом відбудеться зустріч Тайсона з його агентом Дієго Дорнеллесом, на якій вони обговорять майбутнє футболіста. Інтернасьйонал розраховує, що хавбек домовиться з Шахтарем про дострокове розірвання контракту, хоча цей варіант малоймовірний – раніше "помаранчево-чорні" заявляли, що не готові відпустити бразильця безкоштовно, адже розраховують на його допомогу у другій частині сезону.

Нагадаємо, контракт Тайсона з Шахтарем діє до літа 2021 року.

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