"Гірники" зробили Бенфіці пропозицію щодо лівого захисника Алекса Грімальдо, стверджує A Bola.

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Цього літа Шахтар вже придбав у "орлів" Педрінью за 18 млн євро, а тепер готовий піти за ще одним гравцем. Раніше повідомлялося про інтерес Наполі та Лаціо до Грімальдо, однак джерело спростовує цю інформацію. Донеччани є єдиним претендентом на вихованця Барселони, проте 25-річний гравець більше налаштований на переїзд у топ-чемпіонат.

У минулому розіграші чемпіонату Португалії Грімальдо провів 31 матч, відзначившись 2 голами та вражаючими 10 асистами. Transfermarkt оцінює іспанця у 22 млн євро.

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