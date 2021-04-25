Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру потрапив у незручну ситуацію під час поєдинку 23-го туру УПЛ проти Олександрії.

Впродовж зустрічі оборонець Шахтаря Валерій Бондар зазнав травми, і його винесли на ношах, тож Каштру довелось випускати Вітао.

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Ця заміна призвела до ще однієї – Додо поступився місцем на полі Сергію Болбату. Це було зумовлено тим, що на полі залишалось лише три українці: Степаненко, Марлос та Трубін, тож вихід Болбата фактично врятував донеччан від технічної поразки. Відзначимо, що перед поєдинком "гірники" втратили Кривцова та Жуніора Мораєса.

Додамо, що після першого тайму Шахтар поступається Олександрії – єдиним голом з пенальті відзначився вихованець "гірників" Гречишкін.

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