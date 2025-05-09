Президент Еюпспора Мурат Озкая заявив, що Шахтар зробив офіційну пропозицію щодо головного тренера Арди Турана, повідомляє AS.

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Підтвердив цю інформацію й Неджаті Атеш – близький друг турецького наставника, екс-форвард Галатасарая та збірної Туреччини. Він запропонував своєму товаришу прийняти пропозицію Шахтаря, оскільки клуб "має гарне бачення, титул Ліги Європи та постійну участь у Лізі чемпіонів". За його словами, це "клуб, який продуктивно вдосконалює своїх тренерів та гравців".

Попри це, Атеш зазначив, що головна мета Турана – очолити Атлетіко після відходу Дієго Сімеоне.

"Ми завжди спілкуємося з Ардою. Я знаю, що його головна мета — забезпечити собі посаду тренера Атлетіко після завершення терміну на посаді Дієго Сімеоне. Найголовніше, що керівництво клубу також хоче його бачити й стежить за його розвитком як тренера", – сказав Атеш у коментарі AS.

До слова, напередодні повідомлялось, що Даріо Срна відвідав Туреччину, де зустрічався з Тураном. Раніше Шахтар заперечив будь-які перговори з турком.

Нагадаємо, Туран найбільшої слави у статусі футболіста здобув виступами за Галатасарай, Атлетіко та Барселону. У його доробку чемпіонство Туреччини, три чемпіонства Іспанії (одне з мадридцями й два з каталонцями), чотири Кубки та два Суперкубки Іспанії, а також перемога у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. Зі збірною Туреччини він ставав бронзовим призером Євро-2008.

Тренерську кар'єру розпочав у 2023 році, очоливши турецький Еюпспор, за який нині виступає Тарас Степаненко. Команда під його керівництвом вийшла у Суперлігу і в поточному сезоні йде в турнірній таблиці на шостій сходинці.

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