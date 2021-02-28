Четверта спроба Каштру обіграти Скрипника, адже після двох перемог донеччан на початку цього тренерського протистояння настав час луганського клубу. У попередніх 3 очних зустрічах "гірники" втратили 7 очок. Де дивитися матч Шахтар – Зоря онлайн? Пряма трансляція на oll.tv за підпискою. Гру також можна переглянути на каналі "Футбол 1", де о 16:30 запланована студія Тур ONLINE. Зоря демонструє найкращу форму в УПЛ. Команда Скрипника вигравала 5 турів поспіль і утвердилася на 3 позиції. Чинні чемпіони відстають від Динамо на 1 бал. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартує о 17:00. Чи зможе Каштру на фоні втоми після єврокубкових поєдинків з Маккабі перервати обидві серії свого опонента? Інтрига в дуелі туру захоплює.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

Микола Матвієнко виходить на свій 100 матч за донецький клуб. Ісмаїлі грає перший офіційний поєдинок з червня 2020 року. Нагадаємо, бразильський лівий захисник отримав важку травму та лікувався майже 9 місяців.

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Патрік – Тете, Марлос, Тайсон – Мораєс

Зоря: Васіль – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Рейс – Назарина – Сайядманеш, Юрченко, Кочергін – Гладкий, Кабаєв