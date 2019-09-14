Шахтар – Зоря: стартові склади на матч УПЛ – Коноплянка чекає офіційного дебюту

Шахтар і Зоря зустрічаються у 7-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу УПЛ – в цій новині.

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартує о 17:00. За останні 6 ігор між цими суперниками донецький клуб здобув 5 перемог і одного разу зіграв унічию. Востаннє Зоря перемагала "гірників" у грудні 2017-го. На виїзді ж луганський клуб обігравав Шахтар ще 3 роки тому, коли тренерами команд були Вернидуб і Луческу. Команда Каштру очолює УПЛ, набравши максимальні 18 очок. Зоря відстає на 7 балів і ділить 3-е місце з Десною. У Шахтаря найкраща атака українського сезону (19 голів) і другий захист (3 пропущені). Команда Скрипника посідає друге місце за кількістю забитих (9) і четверте за якістю оборони (пропустили 6 м'ячів). Коноплянка може дебютувати за Шахтар в офіційному матчі – Євген потрапив у запас.

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Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Марлос, Тайсон – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Бондар, Маркос, Коваленко, Коноплянка, Соломон, Дентінью

Зоря: М. Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Юрченко, Кочергін, Лєднєв – Громов, Кабаєв

Запасні: Махарадзе, Каменюка, Вернидуб, Білий, Чайковський, Русин, Будківський

Наш склад на матч #ШахтарЗоря. Покажіть свою підтримку в коментарях!



Слідкуйте за грою в матч-центрі: https://t.co/bHyOVo6QNK.



«Футбол 2» pic.twitter.com/hGiNO0ZOvt — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) September 14, 2019

Шахтар – Зоря: стартові склади на матч УПЛ