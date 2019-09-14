toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

Шахтар – Зоря: стартові склади на матч УПЛ – Коноплянка чекає офіційного дебюту

16:24 725 Читать на русском
Шахтар – Зоря: стартові склади на матч УПЛ – Коноплянка чекає офіційного дебюту
Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ 14 вересня 2019

Шахтар і Зоря зустрічаються у 7-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу УПЛ – в цій новині.

 

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартує о 17:00. За останні 6 ігор між цими суперниками донецький клуб здобув 5 перемог і одного разу зіграв унічию. Востаннє Зоря перемагала "гірників" у грудні 2017-го. На виїзді ж луганський клуб обігравав Шахтар ще 3 роки тому, коли тренерами команд були Вернидуб і Луческу. Команда Каштру очолює УПЛ, набравши максимальні 18 очок. Зоря відстає на 7 балів і ділить 3-е місце з Десною. У Шахтаря найкраща атака українського сезону (19 голів) і другий захист (3 пропущені). Команда Скрипника посідає друге місце за кількістю забитих (9) і четверте за якістю оборони (пропустили 6 м'ячів). Коноплянка може дебютувати за Шахтар в офіційному матчі – Євген потрапив у запас.

Камбек Зорі проти Динамо на користь Шахтаря: повернення "мужиків", гол-фантом Циганкова та безнадія 2.0

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Марлос, Тайсон – Мораєс

Запасні: О. Шевченко, Бондар, Маркос, Коваленко, Коноплянка, Соломон, Дентінью

Зоря: М. Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Юрченко, Кочергін, Лєднєв – Громов, Кабаєв

Запасні: Махарадзе, Каменюка, Вернидуб, Білий, Чайковський, Русин, Будківський

Шахтар – Зоря: стартові склади на матч УПЛ

blog_ava
Сабо: Збірна України вже точно посяде як мінімум 2 місце у відборі Євро-2020
09:40
1930
Теги
Зоря Зоря Шахтар - Зоря Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:003100 Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ
7
хв
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук