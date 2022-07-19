Відтепер Шахтар зареєстрований у селі Щасливе Київської області (Бориспільський район), де розташований тренувальний комплекс команди.

"Шахтар зіграв з окупантами в Маріуполі": російський ЗМІ зганьбився дешевою пропагандою

Зазначимо, що з 2018 року "гірники" були зареєстровані у Маріуполі, який зараз опинився під тимчасовою окупацією росіян.

Нагадаємо, з 2014 року Шахтарю довелось покинути рідний Донецьк через рашистів. За останні 8 років клуб вимушено базувався у Львові, Харкові та Києві.

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