Шахтар знову змінив місце реєстрації – "гірники" офіційно переїхали з Маріуполя на Київщину
19 липня 19:35 - Читать на русском
Донецький клуб вніс зміни до Єдиного державного реєстру стосовно місця реєстрації "гірників".
Відтепер Шахтар зареєстрований у селі Щасливе Київської області (Бориспільський район), де розташований тренувальний комплекс команди.
"Шахтар зіграв з окупантами в Маріуполі": російський ЗМІ зганьбився дешевою пропагандою
Зазначимо, що з 2018 року "гірники" були зареєстровані у Маріуполі, який зараз опинився під тимчасовою окупацією росіян.
Нагадаємо, з 2014 року Шахтарю довелось покинути рідний Донецьк через рашистів. За останні 8 років клуб вимушено базувався у Львові, Харкові та Києві.
Росія напала на Україну: відверте зізнання Ярмоленка, освідчення пораненого ультрас Динамо, 50 млн для Шахтаря (LIVE)
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter