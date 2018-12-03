Шахтар знову обігнав Динамо за популярністю на YouTube

Оприлюднено рейтинг топ-25 європейських клубів за кількістю переглядів на інтернет-платформі YouTube.

В оновленому рейтингу за популярністю на інтернет-платформі YouTube українські клуби зміцнили свої позиції, повідомляє портал Deportes & Finanzas.

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Шахтар піднявся на 22-ге місце (у жовтні був 24-м) з показником у 1 млн 88 тисяч 472 перегляди. Динамо посіло 23-місце – 928 тисяч 390.

Лідерство впевнено зберегла каталонська Барселона, відірвавшись від найближчого переслідувача (Манчестер Юнайтед) на 11 млн переглядів.