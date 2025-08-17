Шахтар знищив Верес у матчі з двома пенальті – підопічні Бєліка наблизилися до лідерів чемпіонату України U-19
Шахтар розгромно переміг Верес (5:1) у матчі 3-го туру юнацького чемпіонату України. Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".
Чемпіонат України U-19, 3-й тур
Верес – Шахтар – 1:5
Голи: Яхонтов, 25 – Дериконь, 14, Бундаш, 71 (пен.), 74 (пен.), Твердохліб, 82, Балакай, 84
Шахтар здобув розгрому звитягу над Вересом. В першому таймі рівняни змогли зрівняти рахунок, але наприкінці матчу отримали 4 м'ячі від команди Олексія Бєліка. Дубль в активі Василя Бундаша і ці два голи він забив з пенальті з різницею у 3 хвилини.
Така впевнена перемога дозволила Шахтарю наблизитися до лідерів чемпіонату України U-19 – ЛНЗ і Динамо. В "гірників" ще є матч в запасі – якщо вони здолають у відкладеному матчі Карпати, то одноосібно очолять турнірну таблицю. Верес же посідає останнє місце після трьох поразок поспіль.