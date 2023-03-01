"Таджицький вінгер Атирау Хусрав Тоіров зацікавив скаутів донецького Шахтаря. Інтерес реальний. Шахтар стежить за Тоіровим і має намір викупити його у "нафтовиків". Інформація у мене від знайомих з України. Transfermarkt оцінює "атирауського Хвічу" у 150 тисяч євро. Але це лише умовні цифри, за Тоірова можуть заплатити і більше.

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Нещодавно я розповідав вам про свої враження про гру Атирау і особливо відзначав дриблінг та техніку Тоірова. Він справді дуже талановитий. А скаутинг Шахтаря у футболістах розуміє значно більше за мене. Тому не дивно, що його помітили. У донецькому клубі в гравцеві Атирау бачать потенційну заміну Михайлу Мудрику", – написав у Telegram казахський інсайдер Айдин Кожахмет. Раніше на трансфер Тоірова в Шахтар натякав і Віктор Вацко.

Зауважимо, що 18-річний таджик не встиг закріпитися навіть в Атирау. У нинішньому сезоні Тоіров відіграв 340 хвилин і відзначився 2 асистами. Талант вже отримував виклик до національної збірної Таджикистану, але поки не дебютував.

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