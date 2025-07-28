Стало відомо, яка доля чекає на скульптуру екс-тренера Шахтаря та Динамо Мірчі Луческу.

Донецький Шахтар в Instagram повідомив, що пам'ятник Мірчі Луческу перевезуть в іншу країну.

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"Скульптура Мірчі Луческу їде з України до Містера в Румунію!" – підписала прес-служба "гірників" відео, в якому показали процес транспортування пам'ятника легендарного тренера.

Нагадаємо, що Шахтар ще кілька років тому планував помпезно відкрити скульптуру з нагоди 75-річного ювілею румунського наставника, але все змінилося після того, як Луческу очолив київське Динамо у 2020 році. До слова, завтра, 29 липня, фахівцю виповниться 80!

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