Шахтар планує вийти на ринок Саудівської Аравії, аби отримати фінансову підтримку, необхідну для повноцінного функціонування клубу, повідомляє Bloomberg.

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За інформацією джерела, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін залучив женевську консалтингову фірму LTT Sports, яка має своє відділення у Джидді (другому за чисельністю населення місті країни), для обговорення угод з саудівськими клубами.

Завдання Шахтаря – вигідні трансфери гравців та організація виставкових матчів у наступному сезоні. Окрім того, планується співпраця на рівні академій (вже досягнуті домовленості з Аль-Таавон, який нині йде у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії на четвертій сходинці).

Нагадаємо, після початку російсько-української війни у 2014 році Шахтар змушений був покинути Донбас-Арену, а згодом декілька разів міняти місце дислокації. Фінансові втрати від COVID-19 доповнились "правилом ФІФА для легіонерів з УПЛ", через яке донеччани втратили левову частку доходів від можливого продажу своїх гравців.

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