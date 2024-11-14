Нива на своїй сторінці у Facebook оголосила про домовленість проведення контрольного матчу з Шахтарем. Зустріч відбудеться 19 листопада у Винниках на стадіоні імені Богдана Маркевича. Початок зустрічі – о 14:00.

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Питання про пряму трансляцію матчу наразі вирішується, інформація з цього приводу буде оголошена пізніше. Нагадаємо, що Ниву тренує легенда "гірників" Юрій Вірт – він ставав чемпіоном України у складі Шахтаря цілих 5 разів.

За підсумками 13 неповних турів у Першій лізі Нива посідає 13-те місце в турнірній таблиці. Після 12 турів в УПЛ Шахтар посідає третє місце, відстаючи від Олександрії та Динамо на 6 очок.

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