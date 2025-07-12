Шахтар активно шукає молодих талановитих гравців, які можуть посилити команду в майбутньому.

Шахтар зацікавився у послугах півзахисника хорватської Кустошиї Рудольфа Алоко. Про це повідомляє Sportske.

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Алоко лише 18 років і він виступає за команду U-19. Попри це, він в черні дебютував за дорослу збірну Беніна у матчі проти Марокко. Прогрес Рудольфа помітили європейські клуби. Зазначається, що Бешикташ вже зробив пропозицію, а Зальцбург, Брайтон, Севілья та ПСВ готові також поборотися за гравця.

Варто зауважити, що за першу команду Кустошиї, яка виступає у Другій лізі Хорватії, Алоко не грав. Даріо Срна нещодавно зустрічався з агентом бенінця Енді Барою.

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