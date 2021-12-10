Днями стало відомо, що Марлос відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем і покине клуб на правах вільного агента. Угода півзахисника розрахована до 31 грудня, а клуб вирішив не перешкоджати відходу Марлоса.

Марлос має шість варіантів продовження кар'єри – зірка Шахтаря вирішив попрощатися з "гірниками"

Відповідно, матч 18-го туру УПЛ проти Олександрії, який відбудеться 11 грудня, стане останнім для 33-річного уродженця Бразилії в Україні. Ймовірно, саме Марлос виведе команду на поєдинок у статусі капітана, інформує Sport.ua.

Нагадаємо, хавбек перебрався у Україну у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст з Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні Марлос провів за "гірників" 26 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.