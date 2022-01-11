Перспективний бразилець, якого на батьківщині називають новим Марсело, готовий змінити клуб вже цієї зими, хоча його контракт з Фламенго розрахований до літа 2025 року.

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За інформацією AS, за Рамосом вже вишикувалася чимала черга. Серед претендентів на 20-річного лівого захисника знайшлося місце Шахтарю. Конкурентами донеччан іспанське видання називає Бенфіку, Базель, Гранаду, Еспаньйол, Реал Сосьєдад та французький Монако.

Портал Transfermarkt оцінює Рамоса у 2 млн євро, але торги розпочнуться на позначці у 6 млн. На професіональному рівні бразилець вже встиг зіграти 30 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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