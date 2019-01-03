Шахтар зіграє з Партизаном на турецькому зборі

Донецький Шахтар проведе контрольний матч з Партизаном на зборах в турецькому Белеку.
Поєдинок проти сербської команди відбудеться 3 лютого під час другого тренувального збору "гірників".
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Підготовка до другої частини сезону у Шахтаря пройде двома етапами: перший з 20 по 26 січня, а другий з 29 січня по 7 лютого.
За цей період Шахтар планує провести 7 товариських зустрічей: 2 гри під час першого збору, 5 – під час другого.
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Одним із суперників донецького клубу стане датський Хобро, зустріч з яким відбудеться 25 січня. А 26 січня Шахтар зіграє з Карабахом.