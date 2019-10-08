Шахтар зіграє товариський матч під час перерви на ігри збірних

Під час паузи в чемпіонаті України та єврокубках донецький Шахтар проведе товариську зустріч з Оболонню-Бровар.

У середу, 9 жовтня, на полі заміського комплексу Святошин підопічні Луїша Каштру зіграють з київською Оболонню-Бровар, повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Матч розпочнеться о 10:30.

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Нагадаємо, Оболонь-Бровар лідирує у Першій лізі України, маючи у своєму активі 25 очок після 12 турів.

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