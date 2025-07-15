Шахтар зіграє спаринг наступного дня після матчу-відповіді ЛЄ – відомий суперник
16:40 - Читати іншою мовою
Шахтар запланував ще один товариський матч у Словенії.
18 липня донеччани зустрінуться з Триглавом, який виступає у другому дивізіоні Словенії, повідомляє прес-служба "гірників".
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Матч розпочнеться о 11:00 наступного дня після повторного поєдинку з Ільвесом у кваліфікації Ліги Європи. Матч із фінами відбудеться 17 липня о 19:00.
Нагадаємо, у першій зустрічі з Ільвесом підопічні Арди Турана оформили розгромну перемогу з рахунком 6:0. У наступному раунді кваліфікації чекає Бешикташ.
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