Шахтар запланував ще один товариський матч у Словенії.

18 липня донеччани зустрінуться з Триглавом, який виступає у другому дивізіоні Словенії, повідомляє прес-служба "гірників".

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Матч розпочнеться о 11:00 наступного дня після повторного поєдинку з Ільвесом у кваліфікації Ліги Європи. Матч із фінами відбудеться 17 липня о 19:00.

Нагадаємо, у першій зустрічі з Ільвесом підопічні Арди Турана оформили розгромну перемогу з рахунком 6:0. У наступному раунді кваліфікації чекає Бешикташ.

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