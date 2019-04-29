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Шахтар – Львів: "гірники" проведуть 50-й матч на ОСК Металіст

20:17 94 Читать на русском
Шахтар – Львів: "гірники" проведуть 50-й матч на ОСК Металіст
ОСК Металіст / ФК Шахтар

Донецький Шахтар проведе 50-й матч на ОСК Металіст у Харкові в 27 турі УПЛ проти Львова.

 

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що матч 27 туру УПЛ проти Львова стане 50-м для "гірників" на ОСК Металіст.

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Комада виступає на харківському стадіоні з осені 2016 року, до цього матчі проходили на Арені Львів.

Поєдинок відбудеться 4 травня о 19:30.

Шахтар післ 26 турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 64 очки. Львів на 6 позиції з 30 пунктами в активі.

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Теги
Металіст Шахтар Шахтар Львів Львів Шахтар - Львів
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