Шахтар – Львів: "гірники" проведуть 50-й матч на ОСК Металіст

Донецький Шахтар проведе 50-й матч на ОСК Металіст у Харкові в 27 турі УПЛ проти Львова.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що матч 27 туру УПЛ проти Львова стане 50-м для "гірників" на ОСК Металіст.

Динамо та Олександрію розсудить Козиряцький – суддівські призначення 27 туру УПЛ

Комада виступає на харківському стадіоні з осені 2016 року, до цього матчі проходили на Арені Львів.

Поєдинок відбудеться 4 травня о 19:30.

Шахтар післ 26 турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ, набравши 64 очки. Львів на 6 позиції з 30 пунктами в активі.

Львів – Динамо: Бущан всемогутній, епідемія вилучень киян, скасовані голи і збереження прикмети