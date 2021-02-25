Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "гірниками" і Маккабі Тель-Авів зібрав 10 217 глядачів.

Брюгге – Динамо: Сирота дебютує у єврокубках

Тиждень тому Динамо також отримало можливість пустити глядачів на НСК Олімпійський, однак поєдинок киян і Брюгге не міг похвалитися такою аудиторією – прийшло близько 3 тисяч. Щоправда, рішення ухвалили за кілька годин до гри, тому у киян не було багато часу, щоб придбати квитки. Не слід забувати і про морози, які лютували у столиці, та доволі ранній початок у робочий день – 17:00.

Нагадаємо, що Динамо вдома розписало з Брюгге нічию (1:1), а Шахтар вдруге переміг Маккабі (2:0 і 1:0).

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