"Багато емоцій. Востаннє ми всі разом побачились 1 травня у Спліті, коли взагалі не знали, якою буде ситуація з українським футболом. Сьогодні ми більш-менш знаємо, що Шахтар живий, він тут. Шахтар починає працювати з новим тренером. Чемпіонат нібито буде зіграно. Думаю, що ще багато чого зміниться. Сьогодні (14 липня – прим.) у Вінницю прилетіла ракета. Тут треба бути дуже обережним. Шахтар живий, Шахтар не опустив руки.

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Ми пройшли через дві війни за 8 років. Сподіваюсь, що нікому більше не доведеться пройти через це. Ми знаємо, що таке втратити свій дім. Але плакати не будемо. Ми живі, і ми готуємось. Хочемо порадувати український народ. У Лізі чемпіонів ми будемо представляти Україну. Будемо битися за те, щоби люди отримали позитивні емоції", – поділився Срна в інтерв'ю клубній прес-службі.

Зауважимо, що Шахтар вчора оголосив про призначення Ігора Йовічевіча на посаду головного тренера команди. Саме під його керівництвом "гірники" розпочнуть новий сезон.

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