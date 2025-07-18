У п'ятницю, 18 липня, донеччани провели свій черговий спаринг на літніх зборах у Словенії проти місцевого Триглава (0:1). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар (Україна) – Триглав (Словенія) – 0:1

Гол: Покорн, 16

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Напередодні Шахтар у матчі-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи розписав безгольову нічию з фінським Ільвесом і завдяки розгрому у першому поєдинку (6:0) пробився у наступне коло, де зустрінеться з турецьким Бешикташем. Наставник "гірників" Арда Труан вже традиційно вирішив надати ігрову практику тим, хто не був активно залучений у вчорашній грі – донеччани провели спаринг зі словенським Триглавом. Команди домовились, що поєдинок відбуватиметься у форматі 2 тайми по 30 хвилин.

Суперник Шахтаря минулого сезону виступав у другому дивізіоні чемпіонату Словенії, де фінішував на другій сходинці. У перехідних матчах команда була за крок від підвищення у класі, але прикро програла Домжале (3:1, 1:4) і залишилася там, де була. Триглав у це міжсезоння встиг зіграти лише один спаринг, в якому зазнав розгрому від представника Першої ліги Англії Лутона (1:8).

Вже на 1-й хвилині Шахтар ледь не привіз гол у свої ворота – після обрізки Фесюну довелося рятувати команду, відбиваючи потужний удар Магдича. У відповідь Глущенко головою замкнув навіс Кевіна з лівого флангу – поряд зі стійкою. За мить на удар Аліссона із правого флангу зреагував голкіпер Триглава, відбивши перед собою, а захисники підчистили.

На 15-й хвилині був шанс у Назарини – м'яч після пострілу здалеку воротар забрав лише з другої спроби. А за мить словенці вийшли вперед: після навісу з кутового капітан Триглава Покорн головою спрямував м'яч у сітку.

Після гола суперники закрились на своїй половині поля, а донеччани побігли відігруватись: спочатку Судаков зі стандарту цілив низом у ближній кут – воротар забрав, а згодом Конопля спробував загострити дальнім ударом – над поперечиною.

По перерві вже Еліас замикав подачу Кевіна з лівого флангу в центр штрафного, але пробив повз дальню стійку. Згодом вже Марлон промазав метрів з 20-ти після швидкої атаки Шахтаря. Наприкінці зустрічі Аліссон віддавав у карний на Глущенка, однак той не зміг переграти воротаря. На останній хвилині честь "гірників" міг рятувати Кевін, однак не зміг як слід скористатись відскоком після подачі з кутового Аліссона. Як наслідок, несподівана поразка "гірників".

Наступним запланованим поєдинком Шахтаря є матч 2-го туру кваліфікації Ліги Європи проти турецького Бешикташа. Гра відбудеться у четвер, 24 липня, у Стамбулі. Початок зустрічі о 21:00.

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